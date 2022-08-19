Вашингтон, , 01:01 — REGNUM США выступают за прямой диалог между Вашингтоном и Пхеньяном, но при этом не отказываются от усиления давления на КНДР, заявил глава пресс-службы американского Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга.

Флаги США и КНДР

«Мы стремимся к диалогу, прямому диалогу с КНДР как к средству продвижения нашей общей цели — полной денуклеаризации Корейского полуострова», — заявил он.

Прайс добавил, что в случае отказа Пхеньяна вести прямые переговоры с Вашингтоном США готовы усилить давление на республику. Также Соединенные Штаты будут и в дальнейшем укреплять сотрудничество с Японией и Южной Кореей для сдерживания КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, прямой диалог между КНДР и США прервался из-за враждебной политики Вашингтона по отношению к Пхеньяну. В КНДР неоднократно подчеркивали, что готовы к диалогу, однако для этого Соединенным Штатам необходимо отказаться от политического давления и враждебной риторики, а также предпринять ряд шагов для налаживания отношений.