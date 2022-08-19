Анкара, , 00:56 — REGNUM Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле выдал разрешение на отбытие трех судов в порты Украины, сообщается на его сайте.

Сухогруз Alexxx Malev

Речь идет о сухогрузах MV Canga Star и MV Pretty Lady, которые должны прибыть в Черноморск, а также о MV BELLIS, который направился в Одессу.

Кроме того, в СКЦ объявили, что из Черноморска в Стамбул движется судно I Maria с 27 982 тоннами кукурузы на борту. Помимо этого, центр проинспектировал судна Aviva, Ascanios, Sea Eagle и Zhe Hai 505, собирающиеся отбыть в порты Украины, а также кораблей Osprey S и Bonita, которые планируют покинуть украинские гавани.

Как сообщало ИА REGNUM, Совместный координационный центр в Стамбуле начал работу 26 июля в рамках четырехстороннего соглашения о вывозе зерна с Украины.

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