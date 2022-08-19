Вашингтон, , 00:43 — REGNUM Предупреждение о проблемах, которые могут начаться в случае признания России «страной-спонсором терроризма», сделал Госдеп США Конгрессу. Об этом 18 августа сообщает издание Politico.

Конгресс США Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники ведомства в последние дни изложили офисам конгресса серьезные проблемы с законодательной инициативой», — уточняется в сообщении.

Уточняется, что после признания России «спонсором терроризма» со стороны США, Москва посчитает такой шаг прямой атакой со стороны Вашингтона и тогда под угрозой окажутся многие договорённости.

В частности, нет никаких гарантий, что Россия будет придерживаться договорённостей по многостороннему соглашению в Стамбуле, касающемуся снятия ограничений на экспорт российских продуктов, а также содействия со стороны России вывозу зерна и другой сельхозпродукции из украинских портов. Кроме того, возникнут сложности с поддержанием работы в контексте ядерных материалов.

Напомним, полномочия по признанию стран «спонсорами терроризма» полностью принадлежат Госдепу США, но сенаторы одобрили резолюцию с призыв о принятии такого решения, а в палату представителей был внесён соответствующий законопроект.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как указала официальный представитель МИД Мария Захарова, если Конгресс США «объявит» Россию страной-спонсором терроризма, отношений между двумя странами больше не будет.

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