Вашингтон, 19 августа, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Предупреждение о проблемах, которые могут начаться в случае признания России «страной — спонсором терроризма», сделал Госдеп США Конгрессу. Об этом 18 августа сообщает издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники ведомства в последние дни изложили офисам Конгресса серьезные проблемы с законодательной инициативой», — уточняется в сообщении.

Уточняется, что после признания России «спонсором терроризма» со стороны США, Москва посчитает такой шаг прямой атакой со стороны Вашингтона и тогда под угрозой окажутся многие договорённости.

В частности, нет никаких гарантий, что Россия будет придерживаться договорённостей по многостороннему соглашению в Стамбуле, касающемуся снятия ограничений на экспорт российских продуктов, а также содействия со стороны России вывозу зерна и другой сельхозпродукции из украинских портов. Кроме того, возникнут сложности с поддержанием работы в контексте ядерных материалов.

Напомним, полномочия по признанию стран «спонсорами терроризма» полностью принадлежат Госдепу США, но сенаторы одобрили резолюцию с призывом о принятии такого решения, а в палату представителей был внесён соответствующий законопроект.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как указала официальный представитель МИД Мария Захарова, если Конгресс США «объявит» Россию страной — спонсором терроризма, отношений между двумя странами больше не будет.