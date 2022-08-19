Ташкент, , 00:37 — REGNUM Пассажирский автобус взорвался на заправке в центральной части Узбекистана, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Взрыв Niklas Freidwall

По ее данным, взрыв произошел на заправочной станции в Акалтынском районе Сырдарьинской области. По предварительной версии, у автобуса после заправки взорвался газовый баллон. В результате взрыва погибли шестеро человек, еще 16 получили ранения различной степени тяжести. Причина взрыва пока неизвестна, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Ижевске загорелся пассажирский микроавтобус. Спасатели прибыли на месте происшествия спустя две минуты после начала возгорания. Водитель и пассажиры самостоятельно эвакуировались из автобуса, пострадавших не было.