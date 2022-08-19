Москва, , 00:26 — REGNUM Освободить обладательниц звания «мать-героиня» от уплаты НДФЛ с полагающихся выплат предложили депутаты фракции ЛДПР, сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Вносим поправки в Налоговый кодекс, чтобы установленный к единовременной выплате матерям-героиням миллион рублей был освобожден от уплаты НДФЛ», — отметил Нилов в телеграм-канале.

Парламентарии полностью поддерживают идею возрождения престижа некогда сверхпочетного в обществе звания «Мать-героиня».

По их мнению, во избежание неоднозначной трактовки существующих правовых установок эта норма должна быть закреплена законодательно, и такая инициатива депутатами фракции ЛДПР подготовлена и направлена в правительство.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин своим указом установил в России звание «мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей и единовременную выплату в 1 миллион рублей получившим это звание.