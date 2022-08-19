Саранск, , 00:24 — REGNUM Жительница Ичалковского района признана виновной по статье о мошенничестве. Женщина оформила кредит на имя своей умершей бабушки, сообщает пресс-служба прокуратуры Мордовии.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Установлено, что подсудимая с использованием электронного сервиса обслуживания клиентов банка подала заявление на предоставление кредита от имени своей бабушки, которая скоропостижно скончалась накануне. В банке кредит одобрили и выдали женщине 79 тыс. рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

Женщине назначено наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Ущерб она возместила частично.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении главного врача ГБУЗ «Новосибирский областной детский клинический психоневрологический диспансер» было утверждено обвинительное заключение. По версии следствия, главный врач диспансера в период с 2009 по 2020 годы фиктивно трудоустроила в медицинское учреждение пятеро человек, фактически не исполняющих свои трудовые функции. Начисленная заработная плата причислялась на счета банковских карт фиктивно трудоустроенных лиц. Общая сумма ущерба, причиненного бюджету Новосибирской области, составила более 9,7 млн рублей.

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