Москва, 18 августа, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что правительство страны должно помочь судоверфи «Звезда» максимально выполнить ожидания компании «Новатэк» по строительству танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом Владимир Путин заявил сегодня, 18 августа, на совещании, посвященном судостроению.

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«Не пустые слова, что мы много делаем, чтобы проект «Звезда» состоялся, в том числе это касается и пакета заказов… Но нужно сделать всё. А правительство должно помочь «Звезде», чтобы по максимуму выполнить ожидания заказчика», — сказал Путин.

Он пояснил, что в том случае, если компания «Новатэк» выполнит свои планы по созданию новой площадки по производству СПГ, ей точно понадобятся танкеры для вывоза продукции.

«Я вас прошу все усилия предпринять, чтобы проекты были реализованы», — добавил Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас на судоверфи «Звезда» идёт строительство 15 газовозов нового поколения для проекта «Арктик СПГ 2». Предполагается, что эти корабли будут поставлены «Совкомфлоту» (один корабль под названием в честь компании), а также совместному предприятию «Совкомфлота» и «Новатэка» — ООО «СМАРТ СПГ» (остальные 14 судов).