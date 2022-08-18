Нижний Новгород, 18 августа, 2022, 23:38 — ИА Регнум. В Нижегородской области с 18 августа начинает действовать режим ЧС (чрезвычайно ситуации). Зона ЧС — Воротынский район, сообщил в своем telegram-канале нижегородский губернатор Глеб Никитин.

Пресс-служба ЕДДС Темниковского района Пожар в заповеднике

Он пояснил, что действующий режим ЧС позволяет своевременно выделять финансы на привлечение дополнительных сил и средств на ликвидацию чрезвычайной ситуации. В настоящее время необходимо привлекать дополнительную технику, которую нужно снабжать ГСМ (горюче-смазочными материалами). Работающих на месте пожара спасателей и добровольцев необходимо обеспечивать питанием и водой.

«В связи с режимом ЧС с завтрашнего дня вводим запрет на посещение лесов, в том числе на охоту, на территории всей области», — подчеркнул глава региона.

Также он предупредил, что возможны дополнительные ограничения, в том числе отключение электроэнергии на тех территориях, где установлены 4 и 5 классы пожарной опасности.

«Обстановка пока неблагоприятная — жара и ветер, который будет усиливаться. Призываю всех жителей региона — не посещать леса», — заключил Никитин и добавил, что это может привести к трагическим последствиям и повлечь серьезную ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального управления МЧС, с 18 августа запрет на посещение лесов до 29 августа был введен в 26 районах. На границах территорий, въезд на которые временно ограничен, будут установлены информационные аншлаги, а на въезде в леса — закрытые шлагбаумы.

Единственным в регионе крупным лесным пожаром является пожар в Воротынском районе, который перешел на территорию Марий Эл. В Нижегородской области площадь пожара составляет 3,3 тыс. гектаров, из которых на 800 гектарах происходит активное горение. В Марий Эл горит 300 гектаров леса.

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