Донецк, 18 августа, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Новых сотрудников руководящего аппарата ДНР представил правительству 18 августа премьер-министр республики Виталий Хоценко, сообщили в правительственной пресс-службе.

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На должность первого заместителя министра экономического развития ДНР назначен Владимир Зверков, ранее занимавший пост заместителя директора департамента регионального развития Минэкономразвития РФ.

Советником председателя правительства ДНР назначен Рустам Мингазов, ранее занимавший должность заместителя главы департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России.

Замглавы аппарата правительства ДНР назначена Мина Ахвердиева, ранее работавшая главой по информационной политике Северо-Кавказского федерального университета.

Также замглавы аппарата правительства республики стал Денис Петкун, ранее работавший заместителем начальника отдела департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России.

Замглавы аппарата правительства ДНР также назначили Вадима Елизарова, ранее занимавшего должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе.

Хоценко заявил, что на должности руководителей назначены компетентные специалисты, имеющие практический опыт работы, причём и на региональном, и на федеральном уровне.