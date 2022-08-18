Рим, , 23:28 — REGNUM Граждане ЕС «ценят свободы» и не будут прислушиваться к советам Дмитрия Медведева, заявил 18 августа министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини.

Лоренцо Гуэрини Difesa.it

«Советы тех, кто пытается вмешаться в выборы, будут возвращены отправителю», — сказал Гуэрини.

Как сообщалось ранее, Медведев в своем телеграм-канале обрушился с резкой критикой на русофобские выходки западных политиков, которые вредят их собственным странам, а жителям Европы предложил «призвать своих недоумков к ответу»

Итальянские либеральные политики очень остро отреагировали на высказывания Медведева, которые сочли оскорбительными, а также намекнули, что заместитель главы Совбеза России играет на стороне итальянских правых накануне выборов. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини в свою очередь рекомендовал либералам поменьше читать Медведева и побольше думать об экономических проблемах Италии.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони. Сейчас Италией управляет «широкая» коалиция леволибералов, популистов и правых (кроме партии Мелони).