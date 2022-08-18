Энергодар, Украина, 18 августа, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины вновь ведут обстрел Энергодара в Запорожской области. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает администрация города.

DENAMAX Энергодар. Станция АЭС

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По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, по Энергодару бьют из тяжелой артиллерии.

Напомним, что обстрелы Энергодара и в особенности Запорожской атомной электростанции, расположенной в этом городе, ведутся украинскими силами постоянно. Украинский режим, обстреливая Запорожскую АЭС, создает угрозу ядерной катастрофы.