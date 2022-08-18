Нижний Новгород, , 23:25 — REGNUM В Нижегородской области введен запрет на посещение лесов в ряде районов. Запрет продлится до 29 августа в связи с пожароопасной обстановкой, а также жаркой и сухой погодой, сообщает пресс-служба управления МЧС региона.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Запрет на посещение лесов введён в 26 районах области, среди них Большеболдинский, Бутурлинский, Варнавинский, Вознесенский, Воротынский, Воскресенский, Выксунский, Гагинский, Дивеевский, Княгининский, Краснобаковский, Краснооктябрьский, Лукояновский, Первомайский, Пильнинский, Починковский, Семеновский, Сергачский, Сеченовский, Спасский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский и Шатковский районы и город Саров. В этих районах также действует запрет на въезд транспортных средств в леса, за исключением сквозных дорог общего пользования.

На границах территорий, въезд на которые временно ограничен, будут установлены информационные аншлаги, а на въезде в леса — закрытые шлагбаумы.

Как сообщало ИА REGNUM, воротынский пожар на данный момент является единственным во всем регионе. Общая площадь пожарища составляет 3,3 тыс. гектаров, активное горение лесного массива происходит на площади в 800 гектаров, остальная часть территории пройдена огнем. Пожар перешел на территорию Юринского района Марий Эл, где его площадь составляет 300 гектаров. Работа пожарных осложняется высокой ветровой нагрузкой, труднодоступностью — около тысячи гектаров занимают болота.

На тушении задействовано 172 человека и 70 единиц техники, в том числе силы МЧС России, лесопожарные формирования минлесхоза Нижегородской области и иные привлеченные организации. По факту пожара проверку проводит Волжская природоохранная прокуратура. Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

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