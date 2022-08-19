19 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 11:58 — REGNUM Независимый благотворительный проект «Буханка», сооснователем которого является заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков, продолжает оказывать помощь мирным жителям Донбасса. С гуманитарной миссией добровольцы побывали в Лисичанске (Луганская Народная Республика). Вместе с волонтёрами гуманитарную помощь людям раздал корреспондент ИА REGNUM.

Благотворительный проект «Буханка» по пути в Лисичанск. Александр Погожев © ИА REGNUM

«Буханка» по пути в Лисичанск. Александр Погожев © ИА REGNUM

Сооснователь благотворительного проекта «Буханка» и заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков. Александр Погожев © ИА REGNUM

«Буханка» по пути в Лисичанск. Александр Погожев © ИА REGNUM

Никита чистит стекло «Буханки». Александр Погожев © ИА REGNUM

Маршрут Александр Погожев © ИА REGNUM

Прибытие «Буханки» в Лисичанск. Александр Погожев © ИА REGNUM

Оказавшимся в трудном положении мирным жителям освобождённых территорий Донбасса нужна любая помощь, и они хорошо знают, что делать при появлении машины с гуманитарной помощью.

Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска. Александр Погожев © ИА REGNUM

Очередь за продуктами и товарами первой необходимости образовалась стремительно. Александр Погожев © ИА REGNUM

Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска. Александр Погожев © ИА REGNUM

Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска. Александр Погожев © ИА REGNUM

Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска. Александр Погожев © ИА REGNUM Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска. Александр Погожев © ИА REGNUM

Свечам и спичкам радовались больше всего жители Лисичанска, встретившие «Буханку». Александр Погожев © ИА REGNUM

Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска. Александр Погожев © ИА REGNUM

Очередь за провизией и товарами первой необходимости образовалась стремительно. Люди получили крупы и тушенку, предметы личной гигиены. Но не продуктам питания, а свечам и спичкам радовались больше всего жители Лисичанска, встретившие «Буханку». Ведь весь город до сих пор остаётся без света — электросети невозможно восстановить из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска. Александр Погожев © ИА REGNUM

Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска. Александр Погожев © ИА REGNUM

Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска. Александр Погожев © ИА REGNUM

Местные жители сердечно и со слезами на глазах благодарят добровольцев за помощь, необходимую им как воздух. Надеясь на скорую встречу, они провожают волонтёров и машут вслед гуманитарной «Буханке».

Общение с волонтёрами. Александр Погожев © ИА REGNUM

Жители Лисичанска у подъезда своего дома. Александр Погожев © ИА REGNUM

Жительница Лисичанска Александр Погожев © ИА REGNUM

Протянуть руку помощи жителям Донбасса, приняв участие в сборе средств, может каждый. Для этого можно отправить любую сумму на карту Сбербанка 4 279 380 650 847 827 (Нина Николаевна Ф.) с примечанием: «На социальную помощь жителям ДНР и ЛНР». Деньги будут потрачены на еду и лекарства для нуждающихся жителей ДНР и ЛНР.

Отчеты о доставках гуманитарной помощи и расходовании средств публикуются в телеграм-канале проекта «Буханка», доступном по ссылке: https://t.me/DonbassBuhankaProject.

«Буханка» готова помогать людям до позднего вечера. Александр Погожев © ИА REGNUM

«Буханка» продолжает свою гуманитарную миссию на освобождённых территориях Донбасса. Александр Погожев © ИА REGNUM

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