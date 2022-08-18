Милан, Италия, 18 августа, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини должен немедленно разорвать договор о сотрудничестве своей партии с «Единой Россией», заявил 18 августа лидер итальянской леволиберальной Демократической партии Энрико Летта, комментируя высказывания Дмитрия Медведева.

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Как сообщалось ранее, Медведев в своем телеграм-канале обрушился с резкой критикой на русофобские выходки западных политиков, которые вредят их собственным странам, а жителям Европы предложил «призвать своих недоумков к ответу»

Итальянские либеральные политики очень остро отреагировали на высказывания Медведева, которые сочли оскорбительными, а также намекнули, что заместитель главы Совбеза России играет на стороне итальянских правых накануне выборов. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини в свою очередь рекомендовал либералам поменьше читать Медведева и побольше думать об экономических проблемах Италии.

Упомянутый Леттой договор о сотрудничестве между двумя партиями был подписан в марте 2017 года сроком на пять лет и таким образом уже не является действующим.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.