Стаханов, ЛНР, 18 августа, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Три ракеты из РСЗО HIMARS выпущены украинскими боевиками по ЛНР вечером 18 августа, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Система залпового огня HIMARS

Ракеты выпущены по городу Стаханову в 18:15 мск. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Кроме того, в 18:42 мск украинские боевики выпустили 12 ракет из РСЗО «Ураган» по городу Лисичанску (ЛНР).