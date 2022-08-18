Ижевск, 18 августа, 2022, 23:09 — ИА Регнум. В полицию за последние несколько дней поступили заявления от шести пенсионеров Ижевска, у которых было похищено в общей сложности 2,5 млн рублей. Возраст пострадавших варьируется от 75 до 94 лет, сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

40.мвд.рф Кража денег

Злоумышленники звонили пенсионерам и представлялись сотрудниками правоохранительных органов, сообщая пожилым людям, что их родственники стали виновниками ДТП. Для помощи родным необходимо передать деньги курьеру, убеждали звонившие.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности курьеров, забиравших деньги пенсионеров. Ими оказались двое подростков в возрасте 17 и 18 лет. Один из них через мессенджер получал адреса граждан, у которых было необходимо забрать наличные, после чего переводил деньги на указанные злоумышленниками счета, а часть похищенных средств оставлял себе. Вскоре он привлек к незаконной деятельности и своего знакомого.

В отношении задержанных подростков избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии завершено расследование уголовного дела, возбужденного против студента одного из колледжей Ижевска. Молодой человек обвинялся в совершении серии мошенничеств, общий ущерб от которых составил 1,1 млн рублей. На момент совершения преступлений юноше было 17 лет, мошенничества проводились по аналогичной схеме, а обвиняемый выполнял роль курьера.

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