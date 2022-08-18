Рим, 18 августа, 2022, 23:07 — ИА Регнум. «Русский ястреб» Дмитрий Медведев своими заявлениями вмешался в избирательную кампанию в Италии, заявили журналисты ведущего информагентства страны Ansa 18 августа.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Как сообщалось ранее, Медведев в своем телеграм-канаде обрушился с резкой критикой на русофобские выходки западных политиков, которые вредят их собственным странам, а жителям Европы предложил «призвать своих недоумков к ответу».

Итальянские либеральные политики очень остро отреагировали на высказывания Медведева, которые сочли оскорбительными, а также намекнули, что заместитель главы Совбеза России играет на стороне итальянских правых накануне выборов. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини в свою очередь рекомендовал либералам поменьше читать Медведева и побольше думать об экономических проблемах Италии.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.