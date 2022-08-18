Севастополь, 18 августа, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат сбит средствами ПВО в районе аэропорта «Бельбек» в Севастополе, сообщил 18 августа губернатор города Михаил Развожаев. Обошлось без повреждений и пострадавших.

Герб Севастополя Герб Севастополя

«Недавно в районе аэропорта «Бельбек» средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Развожаев отметил, что «укропаблики начали разгонять заготовки о своей «успешной» атаке», и призвал жителей сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о срабатывании систем ПВО в Керчи, городу и мосту угрозы нет.