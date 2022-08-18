Москва, , 23:03 — REGNUM В Москве разразился скандал в ресторане «Магадан» на Дружинниковской улице — администрация заведения отказалась впускать офицера ВКС России в военной форме на день рождения матери, который отмечался в данном ресторане. Об этом 17 августа сообщили «Известия».

Установлено, что в ресторане «Магадан» на Дружинниковской улице отмечала свой день рождения Светлана Семёнова. К ней на день рождения должен был прийти сын — офицер Военно-космических сил России. Он пришел в военной форме после выполнения служебного задания.

Однако фейс-контроль не пропустил офицера ВКС. После некоторого разбирательства, офицеру было предложено войти в ресторан через черный вход, что он в итоге и сделал.

Мать офицера посчитала оскорбительным такой поворот события и пришла в ресторан с журналистами, требуя извинений.

Но администрация ресторана извиняться не стала и отказалась как-либо комментировать данную ситуацию.

Известно, что владелец сети ресторанов «Магадан» — бизнесмен Аркадий Новиков. Его партнёр — Антон Пинский, который представил российский аналог Starbuks, открывающийся в эти дни.

Также Пинский в 2021 году открыл фуд-хол Stars в Киеве в ТРЦ Blockbuster Mall на Почайной.