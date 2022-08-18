Милан, Италия, , 23:02 — REGNUM Власти североитальянской Ломбардии (Милан) ограничили вход в парковые зоны после обрушившегося на регион урагана, передают местные СМИ 18 августа.

Милан Steffen Schmitz

С аналогичной рекомендацией жителям выступили власти Тосканы (Флоренция).

Как сообщалось ранее, 18 августа на северные и центральные регионы Италии обрушился ураган, ливни и град, два человека погибло, несколько десятков получили ранения, службы спасения получили сотни просьб о помощи после падения деревьев и разрушения крыш и кровель.