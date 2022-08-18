Вашингтон, 18 августа, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Новый Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений хотели бы заключить с Россией США, сообщил 18 августа журналистам глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Иван Шилов ИА REGNUM СНВ-3

Отвергая предположения о том, что США могут отказаться от соглашения по ядерному оружию с Россией на фоне ухудшения отношений, Прайс заявил: Вашингтон намерен «делать всё возможное», чтобы новый договор, который сменит СНВ-3, был бы подписан.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа Россия приостановила инспекции объектов, подпадающих под действие СНВ-3, из-за американского отношения к выполнению договора и к созданию условий для приемлемой работы по нему.