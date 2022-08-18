Ростов-на-Дону, 18 августа, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Предметов, представляющих опасность для людей, на улицах Ростова-на-Дону не найдено. Появившиеся в Сети слухи опровергли в донском управлении МВД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM 18 августа.

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«Выявлена публикация об обнаружении на улицах Ростова-на-Дону предметов, представляющих опасность. Указанная информация не соответствует действительности. Сообщений об обнаружении опасных предметов в органы внутренних дел донской столицы не поступало», — уточнили в ведомстве.

Ростовчан просят доверять только информации, поступающей из официальных источников.