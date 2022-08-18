Ростов-на-Дону, 18 августа, 2022, 22:43 — ИА Регнум. На бахчевые культуры в Ростовской области объявили охоту дикие животные. Волки и зайцы утоляют жажду арбузами. Об этом сообщил фермер из Усть-Донецкого района Сергей Лукьянов.

Василий Иванов ИА REGNUM Волк

По его словам, любят арбузы не только зайцы и птицы. Полакомиться ягодой не против и хищные животные — волки.

«Сейчас идёт период большой засухи, сезон пожаров, и вследствие этого иссушаются ручейки. И недостаток влаги, питья заставляет даже этих свирепых хищников питаться ягодами. Ветврач брал этот арбуз на исследование, и структура челюсти совпадала с челюстью волка», — сказал он в радиоэфире «ФМ на Дону».

Привлекают диких животных переспевшие ягоды, из которых течёт сок.