Амстердам, , 22:38 — REGNUM Власти Нидерландов готовы поддерживать украинских боевиков оружием, в котором они «постоянно» нуждаются, написал 18 августа голландский премьер-министр Марк Рютте в Twitter.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вопрос «необходимости постоянных поставок военной техники» Киеву чиновник обсудил вечером по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Марк Рютте «Украина может и впредь рассчитывать на Нидерланды».

Аналогичного мнения придерживается и генсек НАТО, отметил голландец. Столтенберг выразил собеседнику благодарность за «весомый вклад» Амстердама в «помощь» украинской армии.

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