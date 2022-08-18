Амстердам, 18 августа, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Власти Нидерландов готовы поддерживать украинских боевиков оружием, в котором они «постоянно» нуждаются, написал 18 августа голландский премьер-министр Марк Рютте в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Вопрос «необходимости постоянных поставок военной техники» Киеву чиновник обсудил вечером по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Марк Рютте «Украина может и впредь рассчитывать на Нидерланды».

Аналогичного мнения придерживается и генсек НАТО, отметил голландец. Столтенберг выразил собеседнику благодарность за «весомый вклад» Амстердама в «помощь» украинской армии.