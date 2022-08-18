Нидерланды обсуждают с НАТО военную «помощь» Киеву
Амстердам, 18 августа, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Власти Нидерландов готовы поддерживать украинских боевиков оружием, в котором они «постоянно» нуждаются, написал 18 августа голландский премьер-министр Марк Рютте в Twitter.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Украина
Вопрос «необходимости постоянных поставок военной техники» Киеву чиновник обсудил вечером по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Украина может и впредь рассчитывать на Нидерланды».
Аналогичного мнения придерживается и генсек НАТО, отметил голландец. Столтенберг выразил собеседнику благодарность за «весомый вклад» Амстердама в «помощь» украинской армии.