Азов, Ростовская область, , 22:29 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанут три жителя Азова, в том числе 17-летний подросток. Они обвиняют в совершении группового убийства. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 18 августа.

Уголовное дело Astr.sledcom.ru

Следователи полагают, что 10 сентября 2021 года на одной из улиц Азова в ходе ссоры обвиняемые нанесли более 60 колото-резаных ранений своему 31-летнему знакомому. Мужчина погиб на месте.

Злоумышленники были задержаны и отправлены под стражу.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.