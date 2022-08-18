Москва, , 22:26 — REGNUM Из украинских портов с начала августа отправлено уже 24 судов с сельскохозяйственной продукцией общим объёмом около 600 тысяч тонн. Об этом сообщил 18 августа начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Порт Иван Шилов © ИА REGNUM

«С 1 августа из украинских портов вышло 24 судна судов, вывезено 597 068 тонн продовольствия», — сказал он в ходе брифинга.

Представитель Минобороны уточнил, что в состав грузов вошла 459 481 тонна кукурузы, 50 301 тонна муки, 11 000 тонн сои, 13 250 тонн подсолнечного масла, 41 622 тонны пшеницы, 2914 тонн подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма.