19 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 09:30 — REGNUM Новость о том, что жительница Квебека обвинила в сексуальных домогательствах выдающегося канадского кардинала, который также является высокопоставленным чиновником Ватикана и входит в близкое окружение папы Франциска, вызвала не удивление, а скорее равнодушное осуждение и саркастические комментарии американских интернет-пользователей, уже привыкших к подобным историям.

Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о канадском кардинале Марке Уэлле, бывшем примасе Канады, а ныне главе Конгрегации по делам епископов. Он был обвинен в сексуальном насилии в коллективном иске, направленном против 88 представителей духовенства архиепархии Квебека.

Речь идет о предполагаемых домогательствах к стажерке в период с 2008 по 2010 год, когда Уэлле был архиепископом Квебека.

«Я бы сказал, что я шокирован и опечален, но на самом деле я лишь опечален», — пишет @chuck_mackenzie.

«Почему эти клерикалы не могут держать… в своих юбках?» — недоумевает @quattalbum.

«Кучка педофилов в одежде Бога», — злится @DiCryptoXRP.

Лицемерие Circe Denyer

«Почему именно та религия, которая требует безбрачия от своих священников, является той, где процветает сексуальное насилие?» — спрашивает @politeiaevel.

«О, это загадка», — отвечает @____vegeta_IV.

«Может быть, проще дать нам список священников, которые не растлевали детей», — предполагает @calamitybone.

«Итак, есть ли свежие новости?» — задает риторический вопрос @keithtyras.

«Сексуальные домогательства — это для них норма», — подчеркивает @Gr8Egy.

«Я не могу понять, почему католическая церковь до сих пор не осознала, что безбрачие противоестественно», — удивляется @sriv06.

«Ежегодный счет Ватикана за химчистку мог бы накормить бездомных, живущих в Лондоне. Этим всё сказано», — комментирует @GWheelens.

«Интересно, сколько миллионов им придется выгрести из ватиканской казны, чтобы это дело замять?» — рассуждает @Poliscisamurai.

«Как католику мне надоели эти люди, посадите их в тюрьму», — требует @ZemekTed.

«Я искренне надеюсь, что все они сначала сгниют в тюрьме, а потом будут вечно гнить в аду», — пишет @Nivek1314.

Правосудие AJEL

Отметим, что помимо обвинений в адрес Уэлле, в гражданском иске содержатся показания 101 человека, которые утверждают, что подверглись сексуальному насилию со стороны представителей духовенства и церковного персонала с 1940 года по сегодняшний день. Обвинительница Оуэлле, которая известна как F, утверждает, что кардинал домогался до нее несколько раз — целовал, «насильно» массировал плечи, а однажды провел рукой по ее спине до ягодиц.

В феврале Уэлле на открытии церковного симпозиума принес извинения за «недостойных» священников и сокрытие случаев сексуального насилия над детьми со стороны католического духовенства.

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