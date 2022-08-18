18 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 23:35 — REGNUM Читатели New York Times согласились, что главный медрегулятор страны CDC разочаровал население своей работой во время пандемии коронавируса и нуждается в реорганизации своей деятельности, о чем заявила глава ведомства Рошель Валенски.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Ещё в начале пандемии CDC попал под шквал критики — среди прочего работу центра осуждали за медленное реагирование на распространение COVID-19, а также за «запутанные и перегруженные» рекомендации для населения. Валенски признала объективность критики и объявила, что центр предпримет ряд шагов, направленных на модернизацию и подготовку к более своевременному реагированию в случае новой пандемии.

«Откровенно говоря, мы несем ответственность за некоторые довольно драматические, довольно публичные ошибки, начиная от тестирования, анализа данных и обратной связи», — сказала Валенски, обращаясь сотрудникам агентства.

Рошель Валенски СDC. Gov

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

«Очевидно, что CDC стал ещё одним раздутым и медлительным правительственным агентством, цель которого — существовать, а не служить налогоплательщикам», — осуждает Michael.

«В Канаде Агентство общественного здравоохранения проделывает большую работу. С момента начала пандемии канадцы своевременно получали информацию и рекомендации. Они сосредоточились на тестировании, а также на внедрении вакцины Imvamune и терапевтических препаратов. Доктору Валенски стоит у них поучиться», — считает Still Frank.

«Они сами до сих работают удаленно, спустя ~8 месяцев после того, как сказали всем простым американцам вернуться к работе? Интересно», — отмечает Michele.

«Медицинская страховка для всех была бы отличным началом для улучшения всего нашего аппарата здравоохранения», — советует The Covfefe-19 Kid.

«В прошлом мы много раз видели, насколько некомпетентны эти агентства. Вместо того, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни, физические упражнения и здоровое питание, они пропагандируют вакцины, изоляцию и маски. Они превратились в полное посмешище», — уверена Maria.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«CDC через свой частный фонд стал коррумпированным. Он в значительной степени контролируется крупной фармацевтической компанией», — обвиняет Alex Rodriguez.

«Мне кажется, что реальной проблемой является плохая вентиляция в зданиях — она должна быть значительно улучшена. Классные комнаты и другие помещения в зданиях должны иметь открывающиеся окна, чтобы свежий воздух мог циркулировать», — указывает Abe Lincoln.

«Из-за политической атмосферы в нашей стране найдется определенное количество людей, которые не поверят всему, что скажет CDC. Эти люди будут громко заявлять о себе в социальных сетях. Это делает работу CDC более трудной, но её всё равно нужно выполнять», — комментирует Johnny G.

«Валенски должна уйти в отставку. Она была лидером в это время и проявила свою некомпетентность», — уверяет suejax.

«Имена должны быть названы. Все эти её извинения ничего не стоят. Нам нужно знать, кто именно ошибся? Кого уволят? Какие мы извлекаем уроки?» — спрашивает Joseph.

«Реорганизация не исправит ситуацию — нужны компетентные администраторы вместо бездарных бюрократов», — требует Earl.

«Одно я знаю точно — нельзя создать высокоэффективную организацию путем «реорганизации», не сместив людей, которые сделали ошибки. Дело не в системе. Дело всегда в людях. До тех пор, пока не произойдет смена руководства, это всего лишь прикрытие», — рассуждает Time To Get Practical.

Отметим, что в статье New York Times выражается мнение, что у Валенски не получится замотивировать сотрудников на более успешную работу, пока персонал центра продолжает работать удаленно. В таких условиях тяжелее поддерживать со всеми контакт, необходимый для успешных изменений.