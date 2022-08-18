Вашингтон, 18 августа 2022, 22:20 — REGNUM Украинские боевики атаковали Крым: взрывы в этом российском регионе устроены «с разрешения США», пишет 18 августа Politico.
Высокопоставленный чиновник американской администрации заявил, что США поддерживают удары по Крыму, если Киев считает, что такие атаки нужны.
«Конечно, мы не выбираем цели, и всё, что мы давали [Киеву], давалось для целей самообороны, — заявил американец. — Любая цель, которую они выбирают для достижения суверенной украинской земли — по определению — это самооборона».
Ранее CNN транслировал такую же версию взрывов в Крыму, включая детонацию боеприпасов на аэродроме 9 августа и взрывы спустя ещё неделю — 16 августа.
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