Вашингтон, , 22:20 — REGNUM Украинские боевики атаковали Крым: взрывы в этом российском регионе устроены «с разрешения США», пишет 18 августа Politico.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Высокопоставленный чиновник американской администрации заявил, что США поддерживают удары по Крыму, если Киев считает, что такие атаки нужны.

«Конечно, мы не выбираем цели, и всё, что мы давали [Киеву], давалось для целей самообороны, — заявил американец. — Любая цель, которую они выбирают для достижения суверенной украинской земли — по определению — это самооборона».

Ранее CNN транслировал такую же версию взрывов в Крыму, включая детонацию боеприпасов на аэродроме 9 августа и взрывы спустя ещё неделю — 16 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: CNN сообщает, что за тремя взрывами в Крыму стоит Киев