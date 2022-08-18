Вашингтон, 18 августа, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Украинские боевики атаковали Крым: взрывы в этом российском регионе устроены «с разрешения США», пишет 18 августа Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

Высокопоставленный чиновник американской администрации заявил, что США поддерживают удары по Крыму, если Киев считает, что такие атаки нужны.

«Конечно, мы не выбираем цели, и всё, что мы давали [Киеву], давалось для целей самообороны, — заявил американец. — Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, — по определению — это самооборона».

Ранее CNN транслировал такую же версию взрывов в Крыму, включая детонацию боеприпасов на аэродроме 9 августа и взрывы спустя ещё неделю — 16 августа.