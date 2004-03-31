Ростов-на-Дону, 18 августа, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Из Ростовской области в Мариуполь передано более 30 тонн муки. Об этом 18 августа в своём телеграм-канале сообщил спикер донского парламента Александр Ищенко («Единая Россия»).

Александр Погожев ИА REGNUM Мука

Помощь собрали депутаты Законодательного собрания Ростовской области из фракции «Единая Россия».

«Более 30 тонн муки мы передали для хлебопекарен Мариуполя. Пышный хлеб из донской муки уже выпекается. Волонтёры раздают его жителям освобождённого города. Этого запаса муки хватит на три недели», — уточнил Ищенко.

Поставки муки из Ростовской области в Донбасс и на освобождённые территории Украины будут продолжены.