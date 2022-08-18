18 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 23:53 — REGNUM Смелое предположение одного из лидеров запорожского ополчения, командира отряда «Троя» Владимира Новикова с позывным «Алабай» о том, что киевский неонацистский режим скрывает истинное количество потерь вооружённых сил Украины, среди которых порядка 200 тысяч числятся убитыми, а 300 тысяч военнослужащих были ранены и в строй уже не вернутся, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 18 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Армия Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Цифры, названные ополченцем, конечно, ошарашивают. Но что остаётся нам, если украинское командование и так не отличалось любовью к правде, а уж в случае с информацией о потерях среди своих военнослужащих держит эти цифры в строжайшей тайне?

Невольно складывается ощущение, что Киев и сам не до конца понимает, какое количество украинских солдат положило свою голову за время проведения специальной военной операции России на Украине.

«Алабай, конечно, дал лиха. 200 тысяч убитых — это слишком много. Учитывая, что 300 тысяч, как он заявляет, в списке раненых, то после такого украинская армия существовать уже не может. Думаю, эти цифры можно смело делить на два, что, конечно же, всё равно огромные потери для украинских вооружённых сил», — отметил Андрей Б.

Некоторые комментаторы уверены, что цифры потерь, которыми трясут перед журналистами официальные лица Украины, не отражают и доли истины, потому что правда, которая рано или поздно дойдёт до украинского населения, словно буря, сметёт киевский неонацистский режим, не оставив от него следа.

«Учитывая все факты и сводки, то было очевидно, что они занижают потери! Видно, не хотят людям всю правду раскрывать, иначе их с насиженного места махом скинут», — предполагает Леонид Р.

«Киевский неонацистский режим специально занижает, чтобы деньги не платить и скрыть потери. А парни гибнут. И мне их, несмотря на то, что враги, тем не менее жаль», — написал Владимир Д.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что киевские власти лишь слегка намекают на то, что ситуация на фронте для ВСУ, мягко говоря, не радужная.

«У них правительство открыто заявляло о том, что ВСУ несут большие потери. Арестович ещё в июле говорил про ежедневные потери в количестве 200 солдат», — напомнил Владимир В.

Ряд пользователей указывает на то, что огромные потери среди ВСУ выдают бесконечные поиски украинского командования новых военнослужащих на недавно освободившиеся места.

«Да тут и так понятно, у них уже пятая волна мобилизации за полгода, где большая часть представляет собой уже орду, не обученную и не подготовленную к боевым действиям. ВСУ теперь по большей части — пушечное мясо, да и то стремительно кончается. А ведь «самой мощной армией в Европе» на момент начала спецоперации была», — подметил Валентин А.

Армия Украины U.S. Army Europe Images

Нашлись и те, кто призвал украинских матерей очнуться и наконец-таки спросить у своих властей, почему их сыновья не возвращаются домой, а вестей от них уже давно нет.

«Кто не дает представителям киевской власти самим идти на фронт? Набрали холуёв, которые выискивают калек и детей, а эти «молодцы» сами не хотят отведать запах крови и пороха на передовой. Зачем народ Украины терпит этот сброд во власти?» — задаётся вопросом Нина Р.

Напомним, 18 августа один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» заявил РИА Новости о том, что киевский неонацистский режим значительно занижает свои потери в спецоперации России на Украине. По его мнению, Украина уже потеряла порядка 200 тысяч убитыми, а 300 тысяч военнослужащих были ранены и в строй уже не вернутся.