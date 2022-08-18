Милан, Италия, , 21:58 — REGNUM Итальянских политиков должны волновать не высказывания Дмитрия Медведева или еще каких-либо граждан иностранных государств, а тяжелая ситуация в собственной экономике, заявил 18 августа лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Как сообщалось ранее, Медведев в своем телеграм-канале обрушился с резкой критикой на русофобские выходки западных политиков, которые вредят их собственным странам, а жителям Европы предложил «призвать своих недоумков к ответу».

Итальянские либеральные политики очень остро отреагировали на высказывания Медведева, которые сочли оскорбительными, а также намекнули, что заместитель главы Совбеза России играет на стороне итальянских правых накануне выборов.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.