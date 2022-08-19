19 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 11:30 — REGNUM ВСУ уже не могут как раньше обстреливать Первомайск в Луганской Народной Республике из «Градов» и артиллерии, поэтому применяют поставляемые НАТО реактивные системы залпового огня HIMARS. В результате обстрела вечером 16 августа в руины превратились верхние этажи панельного дома, в котором живут женщины с детьми и старики. Корреспондент ИА REGNUM увидел последствия попадания ракеты в здание.

Многоэтажный дом в Первомайске, пострадавший от удара снарядов ракеты HIMARS Александр Погожев © ИА REGNUM

В результате обстрела жилого дома в Первомайске погиб мужчина, ранения получили трое местных жителей, в том числе четырёхлетний ребёнок. Александр Погожев © ИА REGNUM

Девятиэтажное здание, по которому ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS, видно издалека. Александр Погожев © ИА REGNUM

Ракета HIMARS едва не разделила дом пополам, разрушив три верхних этажа Александр Погожев © ИА REGNUM

Многоэтажный дом в Первомайске, пострадавший от удара ракеты HIMARS Александр Погожев © ИА REGNUM

Девятиэтажное здание, по которому нанесли удар ВСУ, видно издалека. Целились киевские боевики будто в самый центр дома — ракета HIMARS едва не разделила его пополам, разрушив три верхних этажа.

Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске Александр Погожев © ИА REGNUM

Работа журналистов ИА REGNUM на месте происшествия Александр Погожев © ИА REGNUM

Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске Александр Погожев © ИА REGNUM

Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске Александр Погожев © ИА REGNUM

Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске Александр Погожев © ИА REGNUM

Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске Александр Погожев © ИА REGNUM

Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске Александр Погожев © ИА REGNUM

Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске Александр Погожев © ИА REGNUM

Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске Александр Погожев © ИА REGNUM

Граффити с бабушкой с флагом в руках, которая отказалась принимать продукты от военных ВСУ Александр Погожев © ИА REGNUM

Находиться на крыше здания — очень опасно, так как конструкция дома нарушена и он может в любой момент сложиться как карточный домик. Кирпичами после обстрела ВСУ был усеян весь двор. Нанести травмы людям падающие из стен здания камни могли не меньше, чем осколки снарядов. Поэтому жильцов дома эвакуировали в безопасное место.

Находиться на крыше здания — очень опасно, так как конструкция дома нарушена и он может в любой момент рухнуть. Александр Погожев © ИА REGNUM

На крыше обстрелянного из HIMARS дома в Первомайске Александр Погожев © ИА REGNUM

Вид на соседние дома с крышы пострадавшего от обстрела снарядами РСЗО HIMARS дома Александр Погожев © ИА REGNUM

Вид с крышы пострадавшего от обстрела снарядами РСЗО HIMARS дома Александр Погожев © ИА REGNUM

Вид на соседние дома с крышы пострадавшего от обстрела снарядами РСЗО HIMARS дома Александр Погожев © ИА REGNUM

После обстрела ВСУ снарядами ракеты HIMARS дома в Первомайске кирпичами был усеян весь двор Александр Погожев © ИА REGNUM

Подъезд многоэтажного дома в Первомайске, пострадавшего от удара снарядов ракеты HIMARS Александр Погожев © ИА REGNUM

Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске Александр Погожев © ИА REGNUM

Осколки снарядов РСЗО HIMARS Александр Погожев © ИА REGNUM

Жильцов дома в Первомайске, пострадавшего от удара снарядов ракеты HIMARS, эвакуировали в безопасное место Александр Погожев © ИА REGNUM

Жильцы дома напротив, ставшие свидетелями обстрела Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я живу в соседнем доме на втором этаже. Обстрел ВСУ был около 22:20. И началось: стёкла летели, камни летели. Тут вообще — «ералаш». Мы выбежали в тамбур и в тамбуре стояли, пережидали. Потом вдруг всё прекратилось. Приехали пожарные, сотрудники МЧС. Достали из-под завалов мужчину с девочкой и в больницу отвезли. Больше никто не кричал», — вспоминает житель дома напротив Василий Петрович.

По факту обстрела Первомайска из РСЗО HIMARS вечером 16 августа было возбуждено уголовное дело по чч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны) и ст. 440 УК ЛНР (геноцид). В результате обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина 1961 года рождения, ранения получили трое местных жителей, в том числе четырёхлетний ребёнок.

Въезд в Первомайск Александр Погожев © ИА REGNUM