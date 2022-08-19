Ракеты HIMARS целятся по мирной жизни: кадры после обстрела в ЛНР
19 августа 2022
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Александр Погожев, Екатерина Булатова,
19 августа 2022, 11:30 — REGNUM ВСУ уже не могут как раньше обстреливать Первомайск в Луганской Народной Республике из «Градов» и артиллерии, поэтому применяют поставляемые НАТО реактивные системы залпового огня HIMARS. В результате обстрела вечером 16 августа в руины превратились верхние этажи панельного дома, в котором живут женщины с детьми и старики. Корреспондент ИА REGNUM увидел последствия попадания ракеты в здание.
Многоэтажный дом в Первомайске, пострадавший от удара снарядов ракеты HIMARS
Находиться на крыше здания — очень опасно, так как конструкция дома нарушена и он может в любой момент сложиться как карточный домик. Кирпичами после обстрела ВСУ был усеян весь двор. Нанести травмы людям падающие из стен здания камни могли не меньше, чем осколки снарядов. Поэтому жильцов дома эвакуировали в безопасное место.
Находиться на крыше здания — очень опасно, так как конструкция дома нарушена и он может в любой момент рухнуть.
«Я живу в соседнем доме на втором этаже. Обстрел ВСУ был около 22:20. И началось: стёкла летели, камни летели. Тут вообще — «ералаш». Мы выбежали в тамбур и в тамбуре стояли, пережидали. Потом вдруг всё прекратилось. Приехали пожарные, сотрудники МЧС. Достали из-под завалов мужчину с девочкой и в больницу отвезли. Больше никто не кричал», — вспоминает житель дома напротив Василий Петрович.
По факту обстрела Первомайска из РСЗО HIMARS вечером 16 августа было возбуждено уголовное дело по чч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны) и ст. 440 УК ЛНР (геноцид). В результате обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина 1961 года рождения, ранения получили трое местных жителей, в том числе четырёхлетний ребёнок.