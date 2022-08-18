Симферополь, 18 августа, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Массированную информационную кампанию начала Украина против жителей Крыма, написал 18 августа в телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Создаются провокационные группы в социальных сетях и меседжерах. Просим верить только официальным СМИ и страницам. Проверяйте информацию!» — призвал Крючков.

Свой пост советник главы региона сопроводил сканом фейкового сообщения об «эвакуации в РФ» в связи с «переходом в юрисдикцию Украины» и «нарастающей угрозой военных действий».

Как сообщало ИА REGNUM, Крючков сообщил о срабатывании систем ПВО в Керчи, он добавил, что опасности городу и мосту нет.