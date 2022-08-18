Москва, , 21:53 — REGNUM Российские банки в июле 2022 года нарастили кредитование физических лиц на 1%, а юридических лиц — на 1,2%. Об этом сообщает 18 августа пресс-служба Банка России.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

Данные показатели оказались заметно выше, чем в предыдущем месяце. Напомним, что в июне рост розничного кредитования составил 0,4%, а корпоративного кредитования — 0,1%.

В комментарии регулятора отмечается, что в июле увеличились выдачи как потребительских, так и ипотечных кредитов, в том числе в рамках государственных программ. При этом росли только кредиты в рублях, тогда как валютные кредиты продолжили сокращаться уже пятый месяц подряд.

Темп роста ипотеки в июле ускорился до 1,3% с 0,7% в июне. При этом в ЦБ отмечают, что около половины выданных кредитов пришлось на рыночную ипотеку, что отражает общее снижение ставок.