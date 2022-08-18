Москва, , 21:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин раскритиковал руководство «Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) за заключение убыточных контрактов. Речь об этом зашла сегодня, 18 августа, на совещании у главы государства, посвященного судостроению.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

На совещании речь зашла о том, что ОСП заключала изначально убыточные контракты. При этом глава ОСП Алексей Рахманов в ходе совещания заявил, что интересы Родины для корпорации превыше финансового интереса. Однако глава государства описал ситуацию несколько по-иному:

«Алексей Львович, вот вы сказали, что: «сначала Родина, а потом финансы». Хочу обратить ваше внимание на то, что интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной. И наоборот, нарушение финансовой дисциплины — не соответствует интересам Родины. Я обращаю на это ваше внимание», — сказал Владимир Путин.