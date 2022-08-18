Рим, , 21:50 — REGNUM Высказывания Дмитрия Медведева о европейской политике недопустимы, и все без исключения политические фигуры должны его осудить, заявил 18 августа глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Как сообщалось ранее, Медведев в своем телеграм-канале обрушился с резкой критикой на русофобские выходки западных политиков, а жителям Европы предложил «призвать своих недоумков к ответу»

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.

Ди Майо, до недавнего времени возглавлявший партию популистов, покинул ее ряды и ныне возглавляет собственное движение, которому, скорее всего, попасть в новый состав парламента не удастся.