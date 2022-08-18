Нижний Новгород, 18 августа, 2022, 21:48 — ИА Регнум. На улице Нижегородской днем 18 августа произошел пожар в расселенном доме. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области.

пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Пожар на улице Нижегородской

Площадь пожара, по данным спасателей, составила 400 кв. метров.

Затем огонь перекинулся на соседнее жилое здание, которое является объектом культурного наследия регионального значения — доходный дом И. И. Гурова. Жильцы дома были своевременно эвакуированы.

По данному факту прокуратура Нижегородской области начала проверку. По результатам проверки при наличии оснований будет предпринят комплекс мер прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в районе площади Сенной, где началось строительства новых станций нижегородского метро, сгорел Дом Чардымова — объект культурного наследия регионального значения. На запрос депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова (СРЗП)в региональном управлении МЧС ответили, что в ходе проверки специалисты обнаружили следы поджога. Причем до этого нижегородские власти заверяли, что не планируют сносить ни Дом Чардымова, ни соседний ОКН — Дом Башкирова. Несмотря на близкое расположение к стройке, в зону котлована исторические здания не попали.

Позднее управление госохраны ОКН подало иск в суд об изъятии находящихся в собственности помещений, расположенных в ОКН регионального значения «Дом П. Л. Чардымова» и передачи их в собственность Нижегородской области.