Москва, 18 августа, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Госдума должна четко обозначить свою позицию по ситуации вокруг Запорожской АЭС и, возможно, обратиться к парламентам стран мира о недопустимости «ядерного терроризма», отметил руководитель думской фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за ситуации с Запорожской АЭС и для выработки мер по успешному завершению операции на Украине лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил провести дополнительное заседание Совета Госдумы. Спикер палаты парламента Вячеслав Володин позже заявил журналистам, что предложение будет обсуждаться с руководителями остальных думских фракций.

По словам Слуцкого, обстановка вокруг Запорожской АЭС только накаляется, и переговоры во Львове пока не дали четких гарантий прекращения «ядерного шантажа» с украинской стороны.

«Киев как мантры повторяет лживые обвинения против России, полностью искажая картину происходящего сегодня в Запорожье. В такой ситуации сверка часов действительно необходима. И вполне вероятно, в формате внеочередного Совета Думы», — отметил Слуцкий в своем телеграм-канале.

Парламентарий отметил, что готов выступить «за» созыв внеочередного заседания Совета Думы.

«Мы должны четко обозначить свою позицию и, возможно, обратиться к международным институтам и парламентам стран мира относительно безопасности атомных объектов на территории Украины и недопустимости «ядерного терроризма», — заключил он.