Брюссель, , 21:46 — REGNUM Тема лишения граждан России возможности получать шенгенские визы станет главной на саммите ЕС уровня глав МИД, которая состоится в последний день лета в столице Чехии.

Русские идут. Русофобия Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Как рассказал источник в ЕС, вопрос инициирован Финляндией и Эстонией. Европейцы будут решать вопрос, можно ли изменить шенгенский кодекс, ведь сейчас он «не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку».

Источник добавил, что быстро пересмотреть шенгенский кодекс не удастся, тем более что основные визовые полномочия находятся не у руководства ЕС, а у отдельных стран — членов Евросоюза.

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