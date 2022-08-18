Брюссель, 18 августа, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Тема лишения граждан России возможности получать шенгенские визы станет главной на саммите ЕС уровня глав МИД, который состоится в последний день лета в столице Чехии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут. Русофобия

Как рассказал источник в ЕС, вопрос инициирован Финляндией и Эстонией. Европейцы будут решать вопрос, можно ли изменить шенгенский кодекс, ведь сейчас он «не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку».

Источник добавил, что быстро пересмотреть шенгенский кодекс не удастся, тем более что основные визовые полномочия находятся не у руководства ЕС, а у отдельных стран — членов Евросоюза.