Венеция, Италия, , 21:39 — REGNUM Несколько обломков кирпичей упали с колокольни собора Святого Марка в Венеции во время урагана 18 августа, передают местные СМИ.

Площадь Святого Марка. Венеция, Италия (сс) Wladyslaw Golinski

Два человека получили легкие контузии. По данным властей региона, опасности даже частичного обрушения колокольни нет.

Как сообщалось ранее, 18 августа на северные и центральные регионы Италии обрушился ураган, ливни и град, два человека погибло, несколько десятков получили ранения, службы спасения получили сотни просьб о помощи после падения деревьев и разрушения крыш и кровель.