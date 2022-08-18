Тюмень, 18 августа, 2022, 21:32 — ИА Регнум. В Тюменской области с 22 августа отменяется особый противопожарный режим. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

«Решение принято в связи со стабилизацией пожарной обстановки в регионе, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности», — говорится в официальном заявлении тюменских властей.

По информации департамента лесного хозяйства Тюменской области, в регионе на 09:00 (07:00 мск) 18 августа был ликвидирован один лесной пожар на площади 0,1 га в Тюменском районе. Возгорание возникло по вине местного населения, отметили в ведомстве.