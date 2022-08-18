Рим, , 21:30 — REGNUM В ближайшие 24 часа новые удары стихии могут обрушиться на центральные регионы Италии, сообщили 18 августа в службе гражданской обороны.

Собор Святого Петра. Рим Leinad-Z

Ведомство координирует усилия спасателей регионов этой части страны и предупреждает жителей о вероятных последствиях.

Как сообщалось ранее, 18 августа на северные и центральные регионы Италии обрушился ураган, ливни и град, два человека погибло, несколько десятков получили ранения, службы спасения получили сотни просьб о помощи после падения деревьев и разрушения крыш и кровель.