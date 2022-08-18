Белгород, , 21:29 — REGNUM В Белгородской области проводится эвакуация сёл, расположенных рядом со складом боеприпасов, на котором сегодня, 18 августа, произошла детонация. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Известно, что МЧС проводит эвакуацию села Тимоново, которое расположено недалеко от горящего склада боеприпасов. Жителям села рассылаются сообщения на мобильные телефоны, в которых сказано, что они эвакуируются в санаторий «Красная Поляна». Место сбора — поселковая школа.

Напомним, что взрывы прогремели на одном из складов боеприпасов в Белгородской области. Причины взрывов устанавливаются.