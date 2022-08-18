В Керчи сработали системы ПВО, опасности для Крымского моста нет — власти
Симферополь, 18 августа, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Системы ПВО сработали в Керчи, по предварительным данным, вечером 18 августа сообщил в телеграм-канале советник главы Республики Крым Олег Крючков.
Марина Каширская ИА REGNUM
Крым. Керчь
«Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет», — написал Крючков
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белгородской области сообщил о пожаре на складе с боеприпаса в Валуйском районе, из прилегающих сёл эвакуируют жителей.