Нижний Новгород, , 21:22 — REGNUM С начала года прокурорами в Приволжском федеральном округе выявлено и пресечено более 57 тыс. нарушений закона в сфере ЖКХ, привлечено к дисциплинарной и административной ответственности более 18 тыс. должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры по ПФО.

Счет за услуги ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По материалам прокурорских проверок возбуждено 215 уголовных дел.

Были выявлены факты необоснованного начисления платы за содержание жилья и коммунальные услуги управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. После вмешательства прокуратуры был проведен перерасчет платы и возврат необоснованно начисленных платежей.

В результате проверок восстановлены права более 11 тыс. граждан ан предоставление качественных коммунальных услуг, отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры в 290 домах, управляющие компании заключили договоры аварийно-диспетчерского обслуживания с 439 жилыми домами, проведено обслуживание внутридомового газового оборудования, лифтов и вентиляционных каналов более чем в 2 тыс. домов.

В отношении более 17 тыс. граждан произведен перерасчет платы за коммунальные услуги на общую сумму 50,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, более трети жителей России (37%) оценивают качество жилищно-коммунальных услуг в доме, где они проживают, как хорошее. Плохие оценки дают 31% опрошенных. Затруднились ответить 7%. Среди проблем, связанных с качеством услуг, граждан больше всего волнует плохое содержание дома, подъездов, отсутствие ремонта (9%), высокие тарифы на ЖКУ, их рост (6%), плохое содержание придомовой территории, плохая уборка (5%).

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